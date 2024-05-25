مطلوب يحاول الاعتداء على الكادر الطبي في مستشفى صبراتة

أوقف عناصر الشرطة في مشفى صبراتة، شخصا حاول الاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفى.

وقالت مديرية أمن صبراتة في بيان، مساء الجمعة، إن المتهم دخل المستشفى، وحاول الاعتداء على طاقمه الطبي، تحت تأثير المخدرات، مشيرة إلى القبض عليه، وتسليمه إلى دوريات التحري.

وتبين أن المتهم مطلوب لدى مركز شرطة صبراتة في وقائع أخرى، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإيداعه الحجز.

على خلفية دخوله الى قسم الاسعاف بمستشفى صبراته التعليمي وهو تحت تأثير المخذرات محاولا الاعتداء على الطاقم الطبي واحداث… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن صبراتة National Security Sabratha‏ في الجمعة، ٢٤ مايو ٢٠٢٤