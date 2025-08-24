مطورون وباحثون يرحبون بقرار ماسك.. فتح نموذج «غروك 2.5» لتسريع الابتكار

أعلن الملياردير إيلون ماسك، عبر منشور على منصة إكس، أن نموذج الذكاء الاصطناعي “غروك 2.5” الذي طورته شركته إكس إيه آي أصبح الآن مفتوح المصدر، ما يعني أن الكود البرمجي للنموذج متاح للجميع، مع فرص كبيرة للباحثين والمطورين لدراسته وتحسينه وتطوير تطبيقات جديدة مبنية عليه.

ما هو “غروك 2.5″؟

نموذج “غروك 2.5” عبارة عن روبوت محادثة يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، ويشبه في طريقة عمله أنظمة مثل تشات جي بي تي، ويستطيع النموذج التفاعل مع المستخدمين عبر الإجابة عن الأسئلة، وتوليد النصوص، وتحليل البيانات، ما يجعله أداة متعددة الاستخدامات داخل منصة إكس التي تعتمد عليه بشكل أساسي في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز التفاعل.

خطوة استراتيجية نحو الشفافية والابتكار

فتح المصدر لنموذج “غروك 2.5” يعكس استراتيجية ماسك لتعزيز الشفافية في الذكاء الاصطناعي، وتمكين مجتمع المطورين والباحثين من المساهمة في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف إمكاناته في مجالات متعددة، بدءًا من التعليم والبحث العلمي وصولًا إلى التطبيقات التجارية المتقدمة.

المستقبل: “غروك 3”

وأشار ماسك إلى أن النسخة الأحدث “غروك 3” ستكون متاحة أيضًا كمفتوحة المصدر خلال حوالي ستة أشهر، ما يعزز المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي ويفتح المجال أمام تجارب تطويرية أكثر تطورًا، مع توقعات بأن تقدم هذه النسخة تحسينات كبيرة في سرعة الأداء ودقة التحليل ومرونة الاستخدام.

هذا ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول مهم في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث توفر للشركات الناشئة والباحثين إمكانية الوصول إلى تقنيات متقدمة دون قيود، وهو ما قد يسرع من وتيرة الابتكار، ويعزز التعاون العالمي في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الآمنة والفعّالة.