مظاهرات إسرائيلية تطالب بصفقة تبادل وانتخابات مبكرة

قطع آلاف من المحتجين الإسرائيليين طرقات سريعة وتقاطعات طرق في أنحاء شتى من البلاد للمطالبة بإبرام صفقة إفراج عن المحتجزين في قطاع غزة وإجراء انتخابات تشريعية فورية.

وذكر موقع قناة «سكاي نيوز» أن المحتجين استهدفوا مقار إقامة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست المرتبطين بالتحالف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو».

وأشارت إلى أن هذه الاحتجاجات تتزامن مع مضي 9 أشهر بالتمام على الهجوم على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت القناة 13 الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق بأن مواجهات وقعت بين الشرطة ومتظاهرين في تل أبيب، واستخدمت المياه العادمة لتفريقهم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن المتظاهرين قطعوا شوارع رئيسية في تل أبيب وأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عددا منهم، فيما تم تعزيز الإجراءات الأمنية خلال التظاهرات خوفا من حصول أعمال شعب.