مظاهرات حاشدة في طرابلس ومصراتة رفضاً لـ«التوطين» ومطالب بترحيل المهاجرين

شهدت مدينتا طرابلس ومصراتة، خروج تظاهرات شعبية حاشدة رفضًا لما وصفه المشاركون بـ”مخططات التوطين”، حيث احتشد المواطنون في ميدان الشهداء بطرابلس وميدان النصر بمصراتة تحت شعار “لا للتوطين”، مطالبين بترحيل المهاجرين غير الشرعيين بشكل عاجل.

ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد تمسكهم بالحفاظ على الهوية الوطنية ورفض “محاولات فرض واقع ديموغرافي جديد”، مشيرين إلى ما اعتبروه “امتيازات غير مبررة” يحصل عليها الأجانب دون مساهمة فعلية في الاقتصاد الوطني، وهو ما وصفوه بـ”تمييز سلبي ضد المواطن الليبي”.

وحذر المحتجون من خطورة استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، معتبرين أن وجود أعداد كبيرة من المهاجرين بات يشكل عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا، في ظل ارتفاع البطالة وتدهور مستوى الخدمات.

كما شددوا على رفضهم لأي “ترتيبات دولية أو محلية” تهدف إلى توطين المهاجرين من أفريقيا أو مناطق النزاع، مؤكدين أن “ليبيا ليست بلدًا بديلًا ولا مكانًا للحلول المؤقتة على حساب الشعب الليبي”.