مظاهرات عارمة في أوروبا.. بزشكيان: الشعب الأمريكي سئم من هيمنة «الملوك الاسرائيليين»

شهدت عواصم أوروبية عدة، مظاهرات احتجاجية واسعة ضد السياسات الخارجية للولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحرب على إيران، والدعم العسكري والسياسي لإسرائيل، وفق مراسل الأناضول في روما.

السويد

في ستوكهولم، احتشد المتظاهرون في ميدان “أودنبلان” متجهين نحو البرلمان السويدي، حاملين مجسمات أطفال رمزية لتخليد ضحايا غزة ولبنان.

وندد المحتجون بصمت الحكومة السويدية ودعم الولايات المتحدة للهجمات الإسرائيلية، مطالبين بوقف الحرب فورًا.

هولندا

وفي لاهاي، ركزت الاحتجاجات على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، حيث رفع المتظاهرون لافتات تصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ “المجرمين”، ودعوا الحكومة الهولندية لقطع علاقتها بإسرائيل.

بريطانيا

شارك مئات الآلاف في لندن في مسيرة لدعم فلسطين ومناهضة الهجمات على إيران، ضمن حملة “التضامن مع فلسطين”. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وإيران ولبنان، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها “أوقفوا قصف إيران”، و”فلسطين حرة”.

كما انضموا إلى مسيرة مناهضة لليمين المتطرف نظمها تحالف “Together Alliance”، بمشاركة سياسيين ونشطاء وفنانين من بينهم المغنية بالوما فيث وزعيم حزب الخضر زاك بولانسكي.

إيطاليا

في روما وصقلية، خرجت مسيرات ضخمة تحت شعار “لا للملوك، لا لحروبهم”، حيث أضرم المحتجون النار بالأعلام الأمريكية والإسرائيلية، ونددوا بالقواعد العسكرية الأمريكية في صقلية، مطالبين برحيل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وخروج إيطاليا من حلف الناتو.

إسبانيا واليونان وألمانيا والنمسا

شهدت مدريد وبرشلونة وفالنسيا وإشبيلية مظاهرات لمواطنين أمريكيين مقيمين احتجاجًا على سياسات ترامب، فيما احتشد المتظاهرون في أثينا أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بسحب القوات والأسلحة الأجنبية من اليونان.

وفي برلين، خرج المتظاهرون في ساحة “بوتسدامر بلاتس” لتخليد ذكرى “يوم الأرض الفلسطيني” ووضعوا أحذية وملابس أطفال رمزية.

كما شهدت فيينا مظاهرات ضد الهجمات الأمريكية على إيران والهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها “لا للإمبريالية ولا للصهيونية”.

رد إيران

علق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على المظاهرات المليونية التي اجتاحت شوارع الولايات المتحدة تحت شعار “لا للملوك”، قائلاً إن الشعب الأمريكي سئم من هيمنة ما وصفه بـ”الملوك الإسرائيليين” على الديمقراطية الأمريكية.

وقال بزشكيان: “أوجه الدعوة لخبراء الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة أن يطلعوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واقع مشاركة الأمريكيين في احتجاجات “لا للملوك”. وأضاف: “الشعب الأمريكي غاضب من سياسة “إسرائيل أولاً” وهم سئموا من السيطرة الأجنبية على نظامهم السياسي”.

من جانبه، علق رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف على الاحتجاجات، قائلاً: “لقد كنا نقول لا للملوك منذ 47 عامًا”، في إشارة إلى استمرار المواقف الإيرانية الرافضة للهيمنة الخارجية على السياسات الداخلية للدول.

في سياق متصل، أجرى وزراء خارجية باكستان وتركيا ومصر والسعودية مباحثات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد لبحث سبل تسوية النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات، يوم الأحد: “بحثنا سبل إنهاء الحرب في المنطقة بأسرع ما يمكن وبشكل نهائي. اتفقنا على أن هذه الحرب لا تنفع أحداً، وأنها لن تؤدي إلا لسقوط الضحايا والدمار”.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن دعم بلاده للشعب الأمريكي، مؤكدًا أن الاحتجاجات في الولايات المتحدة وأوروبا تعكس رفضًا للحرب غير القانونية على إيران، محذّرًا من الزج بأرواح المواطنين واستنزاف الأموال العامة.

وأوضح بقائي أن السياسات الأمريكية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقيم الإنسانية، مؤكدًا أن القرار النهائي حيال هذه الجرائم يبقى بيد الشعب الأمريكي والضمير العالمي، فيما واصلت إيران الرد بصواريخ على منشآت إسرائيلية وأمريكية في المنطقة، عقب سلسلة غارات استهدفت طهران وقادة الحرس الثوري.