مظاهرات غاضبة في إسطنبول بسبب رسوم مسيئة لرسول الله ﷺ.. والسلطات تحظر مجلة «ليمان»

قررت السلطات التركية حجب موقع مجلة “ليمان” الساخرة، بالإضافة إلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشر رسم كاريكاتيري أثار جدلاً واسعاً في البلاد. يظهر الرسم النبيين موسى عليه السلام ومحمد ﷺ يتصافحان في السماء بينما تتطاير الصواريخ على الأرض، مما أدى إلى موجة غضب شعبية واسعة.

واحتشد مئات المتظاهرين في إسطنبول للتنديد بالمجلة، فيما تعرض مبناها لهجوم أمس الثلاثاء، عقب فتح السلطات تحقيقاً بتهمة “إهانة رسول الله محمد ﷺ”، تم على إثره اعتقال ثلاثة من العاملين بالمجلة.

وصدر قرار الحجب عن المحكمة الجزائية الصلحية الخامسة في إسطنبول بتاريخ 1 يوليو 2025، برقم 2025/6609، مستنداً إلى أسباب تتعلق بـ”حماية الأمن القومي والنظام العام”.

من جانبها، نفت مجلة “ليمان” في بيان رسمي تهمة “إهانة النبي”، موضحة أن الهدف من الكاريكاتير هو تسليط الضوء على المجازر في غزة، وأن العمل الفني لا يشير إلى النبي محمد شخصياً، بل يتخيل شخصية رجل مسلم يُدعى محمد، وهو اسم شائع يحمله أكثر من 200 مليون شخص حول العالم الإسلامي.