مظاهرات في أمريكا تُناشد «بايدن» بالتوقف عن دعم إسرائيل

شهدت الولايات المتحدة مسيرات مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها الآلاف رافعين لافتات تطالب بوقف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”،فقد ردد المتظاهرون هتافات تُناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتوقف عن دعم إسرائيل.

وفي نيويورك تجمع حوالى 2000 متظاهر في منطقة باي ريفر في حي بروكلين حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية وردّدوا هتافات مثل “فلسطين حرة حرة” و”من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”.

وجرت تظاهرات مماثلة في عدد من المدن الأميركية الأخرى، ولا سيما بوسطن وواشنطن وديربورن وميشيغان.

وقالت المتظاهرة أليسون زامبرانو وهي طالبة تبلغ من العمر 20 عاما وأتت من كونيتيكت للتظاهر في نيويورك إن “للفلسطينيين الحق في العيش بحرية ولا ينبغي لأطفال غزة أن يقتلوا”.

بدوره قال مشهور أحمد وهو فلسطيني يبلغ من العمر 73 عاما ويعيش في نيويورك منذ 50 عاما: “أطالب بايدن وحكومته بالتوقف عن دعم القتل. ادعموا الضحايا، أوقفوا الاضطهاد”.

ونزل آلاف المتظاهرين، يوم السبت، إلى الشوارع في العديد من المدن الأوروبية والكندية للتضامن مع الفلسطينيين.

#أمريكا؛؛

مظاهرات حاشدة في الولايات المتحدة الأمريكية تضامنا مع #فلسطين

أين الدول العربية؟؟

آسفين يا فلسطين إحنا كمان محتلين !! pic.twitter.com/yxUE9mXkNY — طلعت زمان & Talaat Zaman (@TalatWbas) May 15, 2021