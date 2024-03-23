مظاهرات في شحات تُطالب برحيل جميع متصدري المشهد السياسي

شهدت مدينة شحات، ليل الجمعة/السبت، مظاهرات حاشدة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادي واستمرار حالة الانسداد السياسي، وطالبت برحيل جميع المتصدرين للمشهد السياسي في ليبيا دون استثناء.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تُطالب بتغيير شامل للنظام السياسي في ليبيا، ونددوا بالفساد المستشري في الدولة وتردي الأوضاع المعيشية.

وأفادت مصادر محلية بأن جهاز الأمن الداخلي في شحات قام بالقبض على اثنين من المتظاهرين، بينما قام بتفريق بقية المتظاهرين باستخدام القوة.

تحية وطنية لاهلتا في مدينة شحات على هذه الوقفة الوطنية والبيان المتزن الرائع ..استمروا فى المقاومة pic.twitter.com/oTUPWQPgAv — Dr. Abdallah Atamna (@AbdallahAtamna) March 23, 2024