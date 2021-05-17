مظاهرات في عدد من مدن المغرب دعماً للفلسطينيين

شهدت مدن مغربية عديدة، أمس الأحد، تظاهرات دعما للفلسطينيين في القدس وقطاع غزة الذي يتعرض منذ حوالى أسبوع لقصف إسرائيلي عنيف، تخللها إطلاق هتافات منددة بتطبيع العلاقات بين بلادهم وإسرائيل.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنه تجمع حوالي ألف متظاهر في وسط العاصمة الرباط للتنديد بـ”الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين” وبتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات كتب على إحداها “الشعب المغربي، دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، مع المقاومة.. ضد التطبيع” و”ندين العدوان الصهيوني ونرفض كل أشكال التطبيع”.

وردّد المتظاهرون هتافات من بينها “فلسطين حرة حرة، والصهاينة برا برا (خارجها)”، و”لبيك يا أقصى” و”الشعب يريد تجريم التطبيع” و”يا للعار، يا للعار، باعوا الأقصى بالدولار” و”عالقدس رايحين شهداء بالملايين”.

وخلال التظاهرة أحرق المحتجون أيضا أعلاما إسرائيلية.

وجرت تظاهرات مماثلة في العديد من المدن المغربية ولا سيما في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومراكش، قبلتها السياحية، حيث رفع المتظاهرون لافتات تندد بالتطبيع وتطالب بإنقاذ غزّة.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها “التطبيع خيانة، المقاومة أمانة” و”لا لا ثم لا، للتطبيع والهرولة” و”غزة غزة رمز العزة” و”لا احتلال، لا تطبيع، فلسطين ماشي (ليست) للبيع”، بحسب ما أظهرت مشاهد بثت مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

#المغرب الحقيقي الذي لن يؤثر فيه تطبيع ولا تخوين ولا محاولة طمس شعور هؤلاء تجاه القضية الفلسطينية ، أصوات الواقع تخفي نشاز المواقع ✌️

الصور اليوم من الدار البيضاء ، و قد خرجت أغلب المدن في مظاهرات مماثلة.#فلسطين_تقاوم #فلسطين_تنتصر #PalestineUnderAttack #PalestineWillBeFree pic.twitter.com/DAvYCARy24 — Hassan ⛥ 🇵🇸🇲🇦 (@Hassan_khalile) May 16, 2021

الدار البيضاء تضامن مع #فلسطين على غرار عشرات المدن في #المغرب تشهد هذا المساء مظاهرات مماثلة. #Gaza_Under_Attack #FreePalestine pic.twitter.com/OgJu6x8Lk3 — Mohamed BOUHRIDE محمد بوهريد (@BOUHRIDE) May 16, 2021

مظاهرات في الرباط ومراكش والدار البيضاء والعديد من مدن المملكة تضامنا مع غزة المملكة المغربية كانت دائما وابدا المساند الدائم للقضية الفلسطينية نحن شعب نعشق #فلسطين ✌🏻 🇵🇸💙🇲🇦#التطبيع_خيانة #مغاربة_ضد_التطبيع #فلسطين_قضيتي #فلسطين_تقاوم #المغرب pic.twitter.com/qM8KmDgwHc — ‏﮼خوخة،مغربية،هلالية💙 (@peeach20) May 16, 2021