مظاهرات في فرنسا ضد التصريح الصحي الخاص بكورونا

تتواصل في فرنسا، المظاهرات المناهضة للتصريح الصحي الخاص بكورنونا، حيث نزل معارضو التصريح، اليوم السبت، إلى الشوارع للأسبوع الخامس على التوالي مع أكثر من 200 تظاهرة مرتقبة، بعد أيام من تعميم استخدام الوثيقة في غالبية الأماكن العامة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر في الشرطة قوله، إن السلطات تترقب مشاركة حوالي 250 ألف متظاهر على مجمل الأراضي الفرنسية.

وبحسب وزارة الداخلية، تظاهر أكثر من 237 ألف شخص الأسبوع الماضي، أي أكثر من ضعف العدد في بداية التحركات منتصف يوليو.

وتستقطب الاحتجاجات مشاركين متنوعين، هم عائلات ومتظاهرون غير مسيسين وعاملون في المجال الصحي ورجال إطفاء بالبزة الرسمية، يتجاوز عددهم الحركة المناهضة للقاحات أو تلك المؤيدة لنظريات المؤامرة.

وفي مدن عدة، تبرز التظاهرات بأشكال متفاوتة، ففي باريس حيث يمنع وجود أقصى اليمين تشكيل جبهة موحدة ويرتقب خروج ثلاثة تجمعات.

وخارج باريس، من المنتظر أن تخرج المسيرات الأكبر في الجنوب حيث باتت تولون ومونبيلييه ونيس ومارسيليا وبيربينيان مراكز أساسية للاحتجاجات.

وبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، في فرنسا، العمل بالتصريح الصحي في معظم الأماكن العامة، ويتعين على الفرنسيين أن يبرزوا هذه الوثيقة في الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمستشفيات وقطارات المسافات الطويلة، وحتى إذا أرادوا شرب القهوة على شرفة أي مقهى.

وتثبت هذه الوثيقة الصحية أن الشخص ملقح بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد أو أنه يحمل فحص نتيجته سلبية أو أنه تعافى من المرض مؤخرا.

وندد المتظاهرون بعرقلة “حريتهم” وبما وصفوها بـ”دكتاتورية صحية”، وتثير هذه الاتهامات استياء الحكومة التي تواجه طفرة وبائية مميتة في 2 من أقاليم ما وراء البحار هما غوادلوب ومارتينيك.