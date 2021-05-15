مظاهرات في لندن تضامنا مع فلسطين

عين ليبيا | نُشر: السبت، 15 مايو 2021 - 16:41 | آخر تحديث: 15 مايو 2021 - 17:00 نُشر: السبت، 15 مايو 2021 - 16:41
دولي
تويتر
احتجاجات في لندن تضامنا مع الفلسطينيين ودعوات لمحاسبة إسرائيل

احتشدت مجموعة من المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، تضامنا مع الفلسطينيين جراء تصاعد التوتر مؤخرا والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاءت المظاهرات تحت عنوان “حملة التضامن مع فلسطين”.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي”عن منظمي الحدث، قولهم في بيان: “يتعين على الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات فورية ومحاسبة إسرائيل”.

وبدأت التظاهرة، التي ضمت آلاف من الناس بمسيرة احتجاجية بدءا من”ماربل آرك” وسط لندن، وصولا إلى كنسينغتون بالقرب من السفارة الإسرائيلية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وشعارات “الحرية لفلسطين”.

آخر تحديث: 15 مايو 2021 - 17:00
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً