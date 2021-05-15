مظاهرات في لندن تضامنا مع فلسطين

احتشدت مجموعة من المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية لندن، اليوم السبت، تضامنا مع الفلسطينيين جراء تصاعد التوتر مؤخرا والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجاءت المظاهرات تحت عنوان “حملة التضامن مع فلسطين”.

ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي”عن منظمي الحدث، قولهم في بيان: “يتعين على الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات فورية ومحاسبة إسرائيل”.

وبدأت التظاهرة، التي ضمت آلاف من الناس بمسيرة احتجاجية بدءا من”ماربل آرك” وسط لندن، وصولا إلى كنسينغتون بالقرب من السفارة الإسرائيلية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وشعارات “الحرية لفلسطين”.

مظاهرات حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية في #لندن للتضامن مع #فلسطين 🇵🇸 المنظمون يقدرون أعداد الحضور بـ100 ألف شخص .. إن صحّت هذه الأرقام فستكون هذه المظاهرة هي الأكبر على الإطلاق في بريطانيا منذ العام 2014

pic.twitter.com/O47gLttxv9 — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) May 15, 2021

#فلسطين_تنتصر

جانب من مظاهرات لندن

اليوم تضامنا مع غزة العزة .. pic.twitter.com/R72GFnIwSy — د.سرحان الريسي (@DrSarhan_) May 15, 2021

مظاهرات حاشدة في لندن تندد بمجازر الصهاينة في فلسطين المحتلّة pic.twitter.com/8TAAbygHld — حامد العلي (@Hamed_Alali) May 15, 2021