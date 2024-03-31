مظاهرات في مدن وعواصم عالمية دعما للشعب الفلسطيني

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، تظاهرات حاشدة، للمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بإسرائيل، داعين إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمتها على قتلها الشعب الفلسطيني.

وشهدت العاصمة البريطانية، لندن، مظاهرة حاشدة منددة باستمرار الحرب واستهداف المدنيين في غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وردد متظاهرون في برلين، في محطة قطارات شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني، وطالبوا بإنهاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وقالت الشرطة في برلين: إن “المظاهرة كانت غير مرخصة”، مشيرة إلى أنها “قامت باعتقال بعض المتظاهرين”.

كما شهدت مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية مظاهرة احتجاجية أمام القنصلية الأمريكية دعما لفلسطين.

وفي جنيف بسويسرا، خرجت مظاهرة شارك فيها الآلاف رغم الأمطار الغزيرة، وتجمعوا أمام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل أن يتوجهوا إلى مركز المدينة، ورددوا خلال المظاهرة هتافات ضد “إسرائيل” ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي باريس، طالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بمناسبة يوم الأرض، وحملوا أعلام فلسطين مرددين هتافات مؤيدة للشعب الفلسطيني.

هذا وارتفعت حصيلة قتلى الحرب على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى نحو 33 ألف قتيل وأكثر من 75 ألف مصاب.