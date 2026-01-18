«مظلوم عبدي» يزور دمشق للقاء الرئيس السوري

وصل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مظلوم عبدي، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك.

ويأتي هذا اللقاء بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش السوري و”قسد” في ريفي حلب الشرقي والرقة الجنوبي، أدت إلى سقوط قتلى وسيطرة القوات الحكومية على مناطق استراتيجية تشمل حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور، ومطار الطبقة العسكري، وسد الفرات وسد الحرية، المعروف سابقًا بسد البعث.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية نشر وحداتها في مدينة الطبقة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المنشآت الحيوية، بالتنسيق الكامل مع الجيش، عقب طرد ميليشيات حزب العمال الكردستاني “بي كيه كيه” من المدينة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سيطرة الجيش على مطار الطبقة العسكري، والمستشفى الوطني، وأحياء المدينة القديمة والجديدة، فيما تستمر الاشتباكات المتفرقة في حي السويدية وجعبر ومحمية الكرين، وسط نزوح عدد من العائلات.

وفي ريف دير الزور، تمكنت القوات الحكومية مدعومة بالعشائر الموالية لها من السيطرة على حقل العمر النفطي، الأكبر في سوريا، ومعمل كونيكو للغاز، وكافة المدن والبلدات بعد انسحاب “قسد” من المنطقة، في حين استمرت الاشتباكات في مناطق محدودة.

وشملت السيطرة الحكومية أيضًا حقول صفيان وعقدة الرصافة وحقل الثورة قرب مدينة الطبقة، وفق بيان الشركة السورية للبترول التي أكدت جاهزية الحقول لاستئناف الإنتاج، مشددة على أهمية الحفاظ على بنيتها التحتية وضمان استمرارية التوزيع.

وتأتي هذه التطورات في إطار تطبيق اتفاق 10 مارس الخاص بدمج قوات “قسد” ضمن المؤسسات السورية، بعد إعلان مظلوم عبدي عن تفاهم مشترك مع الحكومة يهدف إلى وحدة الأراضي السورية وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، مع استمرار المشاورات لوضع الآليات العملية لتنفيذ عملية الدمج.

وفي المقابل، أعلنت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” النفير العام، ووصفت الاشتباكات بـ”الحرب الوجودية”، داعية السكان للاستعداد للدفاع عن مدنهم، والتكاتف مع قوات “قسد” ووحدات حماية المرأة، وحماية المكتسبات المحلية.

كما أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا يؤكد فيه أن المواطنين الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري، ويضمن حقوقهم الثقافية واللغوية، ويعترف باللغة الكردية لغة وطنية في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية، ويجعل عيد النوروز عطلة رسمية مدفوعة الأجر، ويلغي القوانين الاستثنائية الناجمة عن إحصاء 1962 في محافظة الحسكة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها حثت الجيش السوري على وقف الهجمات في المناطق بين حلب والطبقة، مؤكدة أن مطاردة تنظيم “داعش” الإرهابي تتطلب تعاونًا جماعيًا بين القوات السورية والأمريكية وقوات التحالف، والترحيب بالجهود لمنع التصعيد والسعي نحو حل سلمي من خلال الحوار.