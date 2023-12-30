معادن السعودية: اكتشافات مشجعة في منجم ذهب يمتد بطول 100 كم

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن اكتشاف لإمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر من منجم منصورة ومسرة للذهب غرب العاصمة الرياض.

وذكرت الشركة الحكومية في بيان، أن الاكتشاف هو الأول ضمن برنامج الاستكشاف المكثف في معادن، والذي أطلق عام 2022، ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن.

وبحسب بيان الشركة فإن النتائج المشجعة جاءت بعد التنقيب في مواقع متعددة وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب/منجم منصورة ومسرة، عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.

وأضاف البيان “هناك توقعات كبيرة لتصبح المنطقة بطولها حزام ذهب رئيسي بمقاييس عالمية في المملكة.. نتائج التنقيب تنبئ بوفرة في حجم الثروات في المنجم، مع إمكانية إطالة عمر المنجم بالتطوير تحت الأرض”.

وتشير الأرقام التي ذكرها البيان إلى أن حجم الموارد من الذهب في منصورة ومسرة حوالي 7 ملايين أوقية في نهاية عام 2023 مع قدرة إنتاجية تبلغ 250,000 أوقية سنويا” وهذا قبل الكشف الجديد.

وتعد النتائج أول الاكتشافات المهمة لبرنامج الاستكشاف المكثف في معادن الذي تم إطلاقه في عام 2022، والذي يهدف إلى بناء خط إنتاج معادن وتطوير قاعدة موارد السعودية.

وذكرت تصريحات حكومية سابقة؛ أن السعودية لديها معادن غير مستغلة بنحو 1.3 تريليون دولار، وتتطلع لجذب المستثمرين الأجانب.