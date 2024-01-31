معارض روسي يحصل على التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية

قدم السياسي الروسي المعارض “بوريس ناديجدين” الأربعاء، التوقيعات الضرورية لتسجيل طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس القادم.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عضو في لجنة الانتخابات أكد صحة التوقيعات، التي قدمها السياسي غير المعروف لدى عامة الناس، والذي يدعو إلى “وقف” الهجوم في أوكرانيا وينتقد سياسة الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال ناديجدين وهو نائب ليبرالي سابق أمام الصحافيين “شكراً جزيلا لأولئك الذين اعربوا عن ثقتهم بنا” مؤكدا أن “كل شيء سار على ما يرام”، فيما يتعلق بجمع أكثر من 100 ألف توقيع ناخب مؤيد لترشحه، وهو أمر ضروري لتنظر السلطات في طلبه.

واشار ناديجدين إلى أنه سلم الأربعاء أكثر من 105 آلاف توقيع إلى اللجنة الانتخابية المركزية، التي يتعين عليها البت في ترشيحه خلال عشرة أيام، علماً أنه يجب مراعاة حصص كل جهة إدارية بالإضافة إلى عدد التوقيعات.

واحتشد عشرات آلاف الروس للتوقيع على العريضة اللازمة لتسجيل ترشيحه، وهي وسيلة قانونية تمكنهم من إظهار معارضتهم المباشرة لسياسة الكرملين.

وقال ناديجدين لوكالة فرانس برس إنه من الصعب التغلب على منافسه لكنه يأمل في أن تشكل الانتخابات التي تجري على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 مارس، “بداية نهاية عهد بوتين” معتبرا أن ترشيحيه يمنح الناس فرصة نادرة للاحتجاج بشكل قانوني على السياسة الحالية”.