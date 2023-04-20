معارك السودان.. 198 قتيل وألف و207 إصابة منذ بدء الأحداث

أعلنت «نقابة أطباء السودان»، الخميس، ارتفاع عدد القتلى المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 198 قتيل، وألف و207 إصابة.

وقالت النقابة في بيان إنّ الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والولايات.

وأشارت النقابة إلى أنّه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر لم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

والإثنين، أعلن مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان فولكر بيرتيس، مقتل أكثر من 180 شخصا، خلال الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ولليوم السادس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.