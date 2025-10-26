معارك دارفور تتصاعد.. الجيش السوداني يتصدى لهجوم على مدينة الفاشر

شهدت مدينة الفاشر في إقليم دارفور السوداني تصعيدًا عسكريًا هو الأعنف منذ شهور، مع تبادل السيطرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع خلال أقل من يومين، وسط حالة من الغموض بشأن الوضع الميداني.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، فجر السبت، أن الفرقة السادسة مشاة تمكنت من إفشال هجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على المدينة، بعد قصف مدفعي مكثف استهدف المناطق المدنية عند الساعة الثالثة صباحًا من عدة محاور.

وأكدت أنها ألحقت بالمهاجمين خسائر فادحة، تمثلت في تدمير عربات وآليات قتالية، والاستيلاء على أسلحة وذخائر، بينما فرّ من تبقى خارج المدينة.

لكن قوات الدعم السريع أعلنت، الأحد، في بيان رسمي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر، بما في ذلك مقر قيادة الفرقة السادسة ومواقع الجيش كافة، مؤكدة أنها “أنجزت معارك نوعية أضعفت العدو وأوصلته إلى الانهيار التام”، على حد تعبيرها، وأنها ستعمل بالتنسيق مع حكومة تحالف “تأسيس” على حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتعد الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، آخر معاقل الجيش السوداني في الإقليم الذي يمتد على مساحة تقارب نصف مليون كيلومتر مربع، ويشكل نحو 17% من سكان السودان البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة.

ويرى مراقبون أن السيطرة على المدينة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الحرب، إذ تتيح السيطرة الكاملة على دارفور، بما يعني فعليًا تقسيم البلاد بين شرق يهيمن عليه الجيش وغرب تسيطر عليه قوات الدعم السريع.