معارك متواصلة في قطاع غزة.. وحمام الدم يبدو مستمرا

تتواصل المعارك في قطاع غزة، بين قصف إسرائيلي مكثف بالطيران والمدفعية، واشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية و الجنود الإسرائيليين في مناطق متفرقة من القطاع، في وقت تبدو فيه الجهود السياسية عاجزة عن إيجاد مخرج يوقف حمام الدم الحاصل في غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ81 على قطاع غزة، وسط أوضاع إنسانية وصحية كارثية.

وذكرت وكالة وفا أن الطيران الاسرائيلي شن خلال الساعات الماضية غارات كثيفة على منازل في خان يونس ورفح جنوب القطاع ودير البلح ومخيم البريج وسطه وجباليا شماله، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن قصفا بالمدفعية استهدف مركزه، الذي يؤوي آلاف النازحين، في خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من النازحين.

وحذر الهلال الأحمرمن أن الوضع الصحي يزداد سوءاً مع تواصل القصف، حيث تعاني المشافي القليلة المتبقية في الخدمة من تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاد الوقود.

وبحسب الهلال الأحمر لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن القصف يطال جميع المناطق ويعيق عمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني التي لا تتمكن من الوصول إلى جميع المناطق لانتشال القتلى وإنقاذ الجرحى بسبب القصف الشديد.

وارتفع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 20674 شهيداً و54536 جريحا.

في هذا الوقت أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذيفتي “الياسين 105” شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت الفصائل أن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو شرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة آخرين خلال الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.