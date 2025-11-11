معاريف: «أفيخاي أدرعي» يغادر الخدمة العسكرية والجيش يبحث عن بديل

تستعد وسائل الإعلام لتغيّر في طريقة متابعة الخطاب الإعلامي الإسرائيلي بعد معلومات تفيد بأن العقيد أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، سيتقاعد ويغادر الخدمة العسكرية، بحسب ما نقلته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

أدرعي، الذي اشتهر خلال العامين الماضيين بظهوره المكثف عبر بيانات الجيش الموجّهة للجمهور العربي، أصبح شخصية مثيرة للجدل في المنطقة بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي وحملاته الإعلامية خلال الحرب على غزة ولبنان.

وتركّز نشاطه على نشر خرائط وتحذيرات قبل الهجمات الإسرائيلية، في إطار ما يصفه الجيش بجهود “الإعلام العملياتي” لنقل رسائل للسكان المدنيين.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن أدرعي كان أحد ركائز الاستراتيجية الإعلامية التي تبناها الجيش بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، بهدف إظهار التزام إسرائيل بالقانون الدولي عبر نشر التحذيرات المسبقة.

لكن هذه الرسائل واجهت انتقادات واسعة في العالم العربي، حيث اعتبرها كثيرون جزءًا من الحرب النفسية ومحاولة لتبرير القصف والتهجير.

كما وجّه أدرعي أحيانًا رسائل إلى سكان لبنان وسوريا واليمن والعراق وإيران، في ما اعتبرته جهات عربية محاولة لتوسيع النفوذ الإعلامي الإسرائيلي.

وبحسب التقارير، يبحث الجيش الإسرائيلي حاليًا عن بديل لتولي ملف الإعلام بالعربية، مع وجود ثلاثة مرشحين يخضعون لاختبارات أداء أمام الكاميرا لاختيار خليفة أدرعي.