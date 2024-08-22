معالجة أزمة المصرف المركزي.. محور لقاء «المنفي» و«خوري»

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.

وبحسب ما أفادت خوري عبر حسابها على نصة “إكس”، فإن اللقاء يأتي في إطار جهودها الحثيثة لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية حل جميع القضايا من خلال الحوار والتوافق، ومناقشة الحاجة الملحة إلى حوكمة مسؤولة وشفافة للمصرف المركزي.

وأكدت المبعوثة الأممية بالإنابة خلال اللقاء، على أهمية التوزيع العادل للموارد بين جميع الليبيين.

في إطار جهودي الحثيثة لمعالجة أزمة مصرف ليبيا المركزي، استقبلني اليوم رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي لمناقشة أهمية حل جميع القضايا من خلال الحوار والتوافق. ناقشنا الحاجة الملحة إلى حوكمة مسؤولة وشفافة للمصرف المركزي، وأكدت على أهمية التوزيع العادل للموارد بين جميع الليبيين pic.twitter.com/I19CsFvn3r — Stephanie Koury (@stephaniekoury1) August 21, 2024