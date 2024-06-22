معالجة خلل فني بمنظومة تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، معالجة الخلل الفني بمنظومة تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية على الرقم 17017 وإرجاع الخدمة لسابق عملها.

وقالت المفوضية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه بإمكان المواطنين الراغبين فى التسجيل في انتخاب المجالس البلدية إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم الوطني ورقم المركز الانتخابي إلى الرقم 17017.

وكانت المفوضية أعلنت في وقت سابق حدوث خلل فني بمنظومة تسجيل الناخبين ناتج عن منظومة مصلحة الأحوال المدنية، مشيرة إلى أن موظفي المصلحة يعملون جاهدين على معالجة الخلل وإرجاع الخدمة لسابق عملها.

في غضون ذلك، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن أعداد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم للمشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها في 60 بلدية، خلال الأيام المقبلة تجاوز 56 ألف ناخب، وفق إحصائيات اليوم السبت 22 يونيو 2024م.

وأوضحت المفوضية أن إجمالي عدد المُسجلين الكُلي بلغ (56,427) من بينهم (44,496) من الرجال، بينما وصل إجمالي عدد المُسجلات من النساء (11,931).