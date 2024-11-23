معالجة مشكلة تسريب المياه من أحد الخطوط جوار «مول جرابة»

في إطار الجهود المبذولة لمعالجة مشكلة تسريب المياه من أحد الخطوط بجوار مول جرابة، أشرف مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية محمد بن نجي، على متابعة الوضع بشكل ميداني.

وجرى الكشف عن تسريب كبير للمياه من الخط الذي تسبب في إهدار كميات ضخمة من المياه، بالإضافة إلى تسببه في هبوطات وحفر على طول المسار، مما عرقل حركة المرور في المنطقة.

وقد أثبت الكشف عن التسريب مدى خطورته على البنية التحتية، مما استدعى تدخلًا سريعًا من الجهات المختصة، بالتعاون مع الحرس البلدي بالوزارة لضمان متابعة الوضع عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة.

وأكد مدير إدارة المشروعات أنه تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي ومكتب مشروعات بلدية طرابلس المركز لإصلاح الخط بشكل عاجل. وقد تم تحديد مطلع الأسبوع المقبل موعدا لبدء أعمال الإصلاح، والتي تشمل تجنب تكرار مثل هذه المشاكل في المستقبل من خلال اتخاذ التدابير الفنية اللازمة.

وأشار بن نجي إلى أن الوزارة ستواصل متابعة سير العمل عن كثب مع كافة الأطراف المعنية لضمان إتمام الإصلاحات في أسرع وقت ممكن، وتوفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على استدامة موارد المياه والصرف الصحي في المنطقة.