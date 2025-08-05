مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري مع بريطانيا

استقبل معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، صباح اليوم الثلاثاء، الملحق العسكري البريطاني لدى ليبيا، العقيد ماتيو كيترر، وذلك بمقر رئاسة الأركان العامة في طرابلس.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والمملكة المتحدة في مجالات التدريب والتأهيل العسكري، بما يواكب متطلبات بناء مؤسسة عسكرية ليبية حديثة ومحترفة.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تبادل الخبرات، وتطوير البرامج التدريبية، والاستفادة من التجارب الدولية في دعم مسارات التطوير داخل الجيش الليبي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لرئاسة الأركان العامة لتعزيز علاقات التعاون الدولي، والارتقاء بالجاهزية والقدرات المؤسسية للجيش الليبي.