معبر امساعد الحدودي.. وفاة طفل جراء اشتباكات عنيفة بين حرس الحدود والأهالي

أفادت وسائل إعلام محلية، بوفاة طفل جراء اشتباكات عنيفة شهدها منفذ امساعد البري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بين قوات حرس الحدود وأهالي المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام بأنّ الاشتباكات جاءت بعد إطلاق النار من قبل أحد جنود حرس الحدود على سيارة أحد المواطنين، موضحة بأنّ السيارة التي تم استهدافها يشتبه في أنها تقل أحد المهربين.

وأضافت وسائل الإعلام أنّ الاشتباكات أسفرت عن حرق عدد من الآليات العسكرية التابعة لحرس الحدود، مشيرة إلى توجه قوة أمنية من مختلف الوحدات العسكرية في طبرق إلى امساعد للسيطرة على الوضع وتهدئة الأمور بشكل عام.

وتابعت وسائل إعلام محلية بأنّ الجهات الأمنية في طبرق والمركز الطبي في المدينة أعلنتا حالة الطوارئ العامة استعدادا لما شهده المنفذ من اشتباكات فجر اليوم.