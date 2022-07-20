معتبرة إيّاه حوارا مهم.. البعثة الأممية تُشيد بلقاء العسكريين في طرابلس

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالاجتماع الذي جري في طرابلس يومي الإثنين والثلاثاء، والذي ضمّ رئيس الأركان العامة محمد الحداد ونظيره عبدالرازق الناظوري رفقة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

واعتبرت البعثة الأممية أنّ اللقاء يعد حوارا مهما، مشيرة إلى مواصلة دعمها للمحادثات في المسار الأمني من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ومنها التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، قال رئيس الأركان العامة محمد الحداد أنّ لقاؤهم في طرابلس هو تأكيد على ضرورة التوافق لإجراء المصالحة الوطنية، وجبر الضرر وتحقيق العدالة الانتقالية.

وذكر عبدالرازق الناظوري أنّ قدومهم إلى طرابلس كان بأوامر خليفة حفتر، وأنّ مطلبهم للنواب ومجلس الدولة والحكومات والمجلس الرئاسي هو صرف ميزانية للجيش وتسوية مرتباته.