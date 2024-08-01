معتبرها غير أخلاقية.. حكماء وأعيان مصراتة يُدين تصرفات رئيس شركة الكهرباء

أدان مجلس حكماء وأعيان مصراتة تصرفات رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والتي وصفها بأنها غير أخلاقية ولا تمت إلى العرف والدين وأهداف ثورة 17 فبراير بصلة، مؤكدا أن الشرفاء سيقفون من أجل إحقاق الحق ونشر العدل والمساواة.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ذكر المجلس أنه تابع الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالشركة العامة للكهرباء فرع مصراتة، واطلع على الأسباب التي دعتهم للوقوف احتجاجا على جملة من الإجراءات والتصرفات التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكد مجلس حكماء وأعيان مصراتة أن الاستفادة من الشبكة الكهربائية حق يتساوى فيه كل الليبيين، مشيرا إلى أن سيسعى بالتعاون مع كل الأجسام التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني لتفادي هذا المنزلق الخطير ومحاسبة كل من تسبب فيه وسعى إلى تدمير أسس الدولة الديمقراطية الحرة التي نادت بها ثورة 17 فبراير.