معتمر يلقي بنفسه من أدوار «المسجد الحرام».. الأمن السعودي يتدخل لإنقاذه (فيديو)

شهد المسجد الحرام بمكة المكرمة حادثة مروعة كادت أن تنتهي بمأساة، عندما أقدم معتمر على إلقاء نفسه من أحد الأدوار العلوية، قبل أن يتدخل رجل أمن سعودي ببسالة لمنعه من الارتطام بالأرض، معرضًا نفسه للخطر من أجل إنقاذ حياة المعتمر.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام لحظة تدخل رجل الأمن، الذي بادر بمحاولة التصدي للسقوط، ما ساهم في تفادي كارثة بشرية كبيرة داخل أقدس بقعة لدى المسلمين.

وتعتبر سرعة استجابة رجال الأمن ودقتهم في التعامل مع المواقف الطارئة عاملًا رئيسيًا في منع وقوع خسائر بشرية كبيرة، خاصة في الأماكن المكتظة بالمصلين والمعتمرين.

وأكد الأمن العام السعودي أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام باشرت على الفور متابعة الحالة فور وقوع الحادثة، وأشارت إلى وقوع إصابة لرجل الأمن أثناء محاولته التدخل.

وتم نقل كل من المعتمر ورجل الأمن لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واستكمال الإجراءات النظامية والاحترازية المتعلقة بالحادث.

يُذكر أن الحوادث الطارئة في الأماكن المقدسة، رغم ندرتها، تحظى باهتمام بالغ من الجهات الأمنية السعودية، التي تعتمد خططًا دقيقة للتعامل مع الأزمات، بما يشمل فرق الطوارئ والإسعاف والمراقبة بالفيديو لضمان سلامة المصلين والمعتمرين على مدار الساعة.

هذا ويشهد المسجد الحرام ومكة المكرمة سنويًا توافد ملايين المعتمرين والحجاج، ما يجعل إدارة الأمن والطوارئ تحديًا يوميًا.

وأظهرت إحصاءات وزارة الداخلية السعودية أن فرق الأمن والسلامة تقوم بمتابعة دقيقة لكل حالة طارئة، بما يشمل حالات السقوط أو التدافع أو الإصابات المفاجئة، لضمان استجابة سريعة والحد من أي خسائر بشرية.