معدات جراحة القلب المفتوح تصل إلى مستشفى طرابلس الجامعي

مستشفى طرابلس الجامعي [إنترنت]

تنفيذاً لخطة دعم القطاع الصحي العام، سلمت وزارة الصحة أجهزة ومعدات طبية إلى مستشفى طرابلس الجامعي.

وشملت الشحنة المقدمة معدات جراحة القلب المفتوح، وأجهزة تخدير، وجهاز أشعة متنقل، وجهاز موجات فوق الصوتية، وطاولات عمليات مع ملحقاتها، بحسب بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

كما ضمت الشحنة جهازي تخطيط القلب وشاشات مراقبة العلامات الحيوية، وجهاز أشعة ثابت، وأجهزة تنفس صناعي، وجهاز ضخ وريدي.

يُذكر أن مستشفى طرابلس الجامعي، والذي كان يعرف بمركز طرابلس الطبي، يحتوي على 1450 سرير، وأزيد عن 1000 طبيب وطبيبة وقرابة 3000 موظف. وهو أكبر مستشفى في طرابلس، وقد صدر قرار بإعادة تنظيمه كمستشفى جامعي سنة 2018.