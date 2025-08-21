معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال 24 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات في ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط أن معدلات الإنتاج خلال يوم 21 أغسطس 2025 بلغت:

النفط الخام: 1,392,840 برميلاً

المكثفات: 52,166 برميلاً

الغاز: 2.499 مليار متر مكعب

وأكدت المؤسسة أن فرقها مستمرة في مراقبة جميع المنشآت النفطية والغازية، مع الالتزام التام بإجراءات السلامة والأمن الصناعي لضمان حماية العاملين والمحافظة على معدلات الإنتاج.

وتأتي هذه الأرقام لتعكس قدرة ليبيا على الحفاظ على استقرار إنتاجها النفطي والغازي، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مع دعم مستمر لسوق الطاقة المحلية والعالمية.