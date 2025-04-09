معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، “معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبحسب المؤسسة، “بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,397,283 برميل، والمكثفات 54,752 برميل، والغاز 2.490 مليار قدم مكعب”.

وأمس، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه “بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,388,044 برميل، والمكثفات 54,098 برميل، والغاز 2.469 مليار قدم مكعب”.

وقبل أيام، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، أن “الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يعزى إلى عوامل تتعلق بتقويم الشهر، حيث يضم 28 يوماً فقط، وهو ما انعكس على القيم الإجمالية الظاهرة”، أما فيما يخص توريدات الوقود، قال مسعود: “إنها تستمر وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل والشامل لجميع القرى، الواحات، والمدن الليبية”.