معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، “معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبحسب المؤسسة، “بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,399,032برميل، والمكثفات 53,422 برميل، والغاز 2.489 مليار قدم مكعب”.

وفي 14 أبريل الجاري: نشرت المؤسسة الوطنية للنفط، معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب المؤسسة، “بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,390,832 برميل، والمكثفات 53,239 برميل، والغاز 2.518 مليار قدم مكعب”.

وفي 14 أبريل الجاري: نشرت المؤسسة الوطنية للنفط، معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب المؤسسة، “بلغت كميات إنتاج النفط الخام 1,376,112 برميل، وبلغت كميات إنتاج المكثفات 50,939برميل”.

ووفق بيان المؤسسة الوطنية للنفط، “بلغت كميات إنتاج الغاز مليار و2.448 مودم مكعب.





