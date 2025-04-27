معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، “معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبحسب المؤسسة، “بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,386,053برميل، والمكثفات 52,572 برميل، والغاز 2.465 مليار قدم مكعب”.

وفي 25 أبريل الجاري، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه “بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,387,305 برميل، والمكثفات 47,257 برميل، والغاز 2.360 مليار قدم مكعب”.

وكان قال الخبير النفطي الجيولوجي الأستاذ الدكتور نوري محمد فلو لشبكة “عين ليبيا”: “واقع إنتاج النفط في ليبيا حاليًا يبلغ تقريبا مليون و250 ألف برميل يوميًا، لكن هذه الكمية تتسم بالتذبذب بسبب التهالك لبعض المعدات بالحقول النفطية والحاجة الضرورية إلى صيانة الأنابيب النفطية”.

وأضاف: “يتجاوز عدد الآبار النفطية والتي تم حفرها منذ الخمسينيات في ليبيا إلى حوالي 2000 بئر استكشافي وتطويري تقريبًا، ولكن هذا الرقم غير دقيق وهو تقريبي”.