معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، “معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبحسب المؤسسة، بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,384,458 برميل، والمكثفات 52,943 برميل، والغاز 2.514 مليار قدم مكعب.

وفي 27 أبريل، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,386,053 برميلًا، والمكثفات 52,572 برميلًا، والغاز 2.465 مليار قدم مكعب.

وفي 25 أبريل الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن معدلات إنتاج النفط الخام بلغت 1,387,305 برميلًا، والمكثفات 47,257 برميلًا، والغاز 2.360 مليار قدم مكعب.

وكان صرّح الخبير النفطي والجيولوجي الأستاذ الدكتور نوري محمد فلو لشبكة عين ليبيا بأن “واقع إنتاج النفط في ليبيا حاليًا يبلغ تقريبًا مليونًا و250 ألف برميل يوميًا، لكن هذه الكمية تتسم بالتذبذب بسبب تهالك بعض المعدات في الحقول النفطية، والحاجة الضرورية إلى صيانة الأنابيب النفطية”.

وأضاف: “يتجاوز عدد الآبار النفطية التي تم حفرها منذ الخمسينيات في ليبيا حوالي 2000 بئر استكشافية وتطويرية تقريبًا، ولكن هذا الرقم غير دقيق وهو تقريبي”.