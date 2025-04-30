معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، “معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبحسب المؤسسة، بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,390,753 برميل، والمكثفات 52,746 برميل، والغاز 2.489 مليار قدم مكعب.

وأمس، كشفت المؤسسة، أنه بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,384,458 برميل، والمكثفات 52,943 برميل، والغاز 2.514 مليار قدم مكعب.

مكعب.

وفي 27 أبريل، كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,386,053 برميلًا، والمكثفات 52,572 برميلًا، والغاز 2.465 مليار قدم مكعب.

وفي 25 أبريل الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن معدلات إنتاج النفط الخام بلغت 1,387,305 برميلًا، والمكثفات 47,257 برميلًا، والغاز 2.360 مليار قدم مكعب.