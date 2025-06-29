معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، “معدلات إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وبحسب المؤسسة، “بلغت معدلات إنتاج النفط الخام 1,378,082 برميل، والمكثفات 52,599 برميل، والغاز مليار و2.547 قدم مكعب”.

وفي سياق آخر، جدّدت المؤسسة الوطنية للنفط تأكيدها على حقوق البلاد السيادية في استكشاف وتطوير الموارد الهيدروكربونية ضمن حدودها البحرية في شرق المتوسط، مشددة على أن تلك الحقوق تأتي في إطار السيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدولة الليبية.

وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي، اليوم الأحد، أنها ماضية في تنفيذ برامج الاستكشاف، بما يعزز قدرة ليبيا على حماية مواردها الطبيعية وضمان استغلالها الأمثل، مؤكدة أن جميع الاتفاقيات والشراكات المبرمة من قبل الدولة الليبية تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وتأتي في سياق يخدم مصالح الشعب الليبي على المدى الطويل.