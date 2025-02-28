معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط معدلات الإنتاج من النفط والغاز والمكثفات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب المؤسسة، “بلغ إنتاج النفط الخام 1,376,112 برميل والمكثفات 50,939 برميل، الغاز و2.448 قدم مليار مكعب”.

وقالت المؤسسة: “أبرز أسباب تناقص إنتاج النفط يرجع لأعمال الصيانة الضرورية والدورية في عدد من خطوط الإنتاج، كما يرجع السبب وراء تراجع إنتاج الغاز والمكثفات إلى إيقاف معمل الغاز الفارغ 2 بسبب أعمال الصيانة في محطة كهرباء السرير، بالإضافة إلى توقف محركات ضغط الغاز بحقل النافورة الذي ترتب عليه إغلاق بعض آبار الرفع بالغاز وتم إصلاح المشكلة”.