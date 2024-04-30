معدلات البطالة الفلسطينية تقفز لمستويات غير مسبوقة  

ارتفع معدل البطالة في الضفة الغربية بنسب كبيرة في الربع الرابع من عام 2023.

وقالت رئيسة جهاز الإحصاء الفلسطيني، علا عوض، “إن معدل البطالة ارتفع في الضفة الغربية إلى 32 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع 13 بالمئة في الرابع الثالث من ذات العام”.

وأضافت: “ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 317 ألفا في الربع الرابع من 2023 مقارنة مع حوالي 129 ألفا في الربع الثالث 2023 قُبيل الحرب على قطاع غزة”.

وقالت: “مع بداية الحرب على قطاع غزة قفزت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة وتشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 75 بالمئة في الربع الرابع 2023 مقابل 46 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023، مما يعني فقدان ما لا يقل عن 200 ألف وظيفة خلال الشهور الثلاث الأولى من الحرب”.

هذا وتواصل إسرائيل حربها للشهر السابع على التوالي في قطاع غزة مما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 34 ألف فلسطيني وإلحاق دمار واسع بالبنية التحتية في غزة.

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