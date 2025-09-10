معدل إنتاج يفوق 1400 برميل يومياً.. شركة سرت تنجح بحفر بئر في «حقل زلطن»

أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز عن إنجاز تقني مميز تمثل في حفر بئر موجّه بحقل زلطن (C343H-6) بمقطع أفقي تجاوز 2300 قدم داخل مكمن الحراش، مستهدفة المقطع C الذي لا يتجاوز سمكه 5 أقدام ويتميز بمسامية ونفاذية عاليتين.

وأوضحت الشركة أن نتائج الاختبارات أظهرت معدلات إنتاج مشجعة، إذ بلغ إنتاج البئر أكثر من 1400 برميل نفط يومياً بالتدفق الطبيعي، إلى جانب غاز مصاحب تخطى 2.3 مليون قدم مكعب يومياً.

وأكدت “سرت” أن هذا النجاح تحقق بفضل دراسة دقيقة وخطة محكمة اعتمدت على أحدث تقنيات الحفر الموجه “Periscope”، التي سمحت بالحفاظ على المسار الأفقي داخل الطبقة الضيقة المستهدفة.

وأشارت الشركة إلى أن العملية نُفذت بكفاءات وطنية من مهندسين وفنيين ليبيين، ما يعكس قدراتهم العالية ومهنيتهم، بدعم وتشجيع من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، في إطار السعي لرفع كفاءة الكوادر المحلية وتعزيز تنافسيتها عالمياً.