معدل كورونا اليومي يواصل الإرتفاع في روسيا

أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء 198 وفاة و6368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعا عن 135 وفاة و6611 إصابة في الحصيلة اليومية السابقة.

وأكد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، وصل إجمالي حالات كورونا في البلاد إلى 694230 إصابة و10494 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 463880 بعد تسجيل 9551 حالة شفاء جديدة، بحسب معطيات موقع روسيا اليوم.

وذكر المركز في بيان له، “أن 29,9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض”.

وتراجع معدل الإصابات في العاصمة موسكو بشكل عام من 685 أمس إلى 629 اليوم وارتفاع الوفيات من 22 إلى 24، لتصبح الحصيلة 226174 إصابة و3999 وفاة.

ويرتفع بذلك إجمالي المتعافين في المدينة إلى 159718 بعد تماثل 2066 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.

ويعود أكبر عدد لحالات كورونا المسجلة إلى مقاطعة موسكو (59522 إصابة و956 وفاة) ومدينة بطرسبورغ (26094 إصابة و1437 وفاة).