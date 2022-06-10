معربا عن ثقته في الليبيين..«سعيد» يُؤكد أنّ الحل السياسي يجب أن يكون ليبي ليبي

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنّ الحل السياسي يجب أن يكون ليبي ليبي، معربا عن ثقته في قدرة الليبيين على إدارة شؤونهم دون تدخلات خارجية.

ودعا سعيد خلال لقائه وزيري خارجية الجزائر وحكومة الوحدة، إلى تكثيف التشاور من أجل مساعدة الليبيين على التوصّل إلى حلّ سياسي ليبي-ليبي يتيح الخروج من الوضع الدقيق الذي يمرّ به هذا البلاد المجاور.

واطّلع سعيّد خلال لقائه على نتائج المحادثة التي جمعت وزراء خارجية تونس والجزائر وحكومة الوحدة، والتي تمحورت حول جملة من المواضيع المتصلة بالعلاقات الثنائية وكذلك بمتابعة بعض الملفات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطوّر الوضع في ليبيا.

كما أوضح سعيد أهمية مواصلة التنسيق على المستويات كافة سواء في ما يخص المواضيع الثنائية، أو كذلك مختلف القضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك على غرار مقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.