معربا عن قلقه إزاء التطورات الراهنة.. «أبوالغيط»: نتفهم الأسباب التي دعت الناس للتظاهر

أعرب الأمين العام للجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا، وذلك عقب الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا العالقة بمسودة الدستور.

واعتبر أبوالغيط أن الانسداد السياسي قد تكون له تبعات وخيمة علي استقرار ليبيا، مشيرا إلى أنّ الإخفاق الحالي جاء عقب توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على معظم هذه النقاط في اجتماعات القاهرة وجنيف.

وقال أبوالغيط إنّ هناك تفهماً للأسباب التي دعت المواطنين للتظاهر في مختلف المدن الليبية للتعبير عن الاحتجاج على الوضع العام الذي تعيشه البلاد، لاسيما في ظل تفاقم الأزمة السياسية، وانعدام الخدمات الأساسية، وعودة مظاهر الانقسام في المؤسسات الاقتصادية الليبية.

ورفض أبوالغيط بشكل كامل للأفعال الميليشياوية أو تخريب وتدمير المنشآت العامة للدولة الليبية، كوسيلة مفترضة من البعض للتعبير عن الاحتجاج.

ودعا أبوالغيط جميع الفاعلين السياسيين، أن يضطلعوا بمسؤولياتهم ويبادروا بتكثيف الاتصالات فيما بينهم لإنهاء الجمود السياسي، مجدداً دعمه لكل مسعى يصُب في هذا الاتجاه، ويُنهي حالة الإحباط التي يعيشها المواطن في ليبيا نتيجة إخفاق المعنيين في إتمام إعداد الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية.