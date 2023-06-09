معربة عن تقديرها للمغرب.. موريتانيا تعلن دعمها مخرجات لجنة 6+6

أشادت الخارجية الموريتانية بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة المغربية من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية.

وتابعت الخارجية الموريتانية أنّ جهود المغرب ساهمت في الوصول إلى اتفاق يمهد الطريق لتوفير الشروط الضرورية لاستكمال مسار الانتخابات في أحسن الظروف وبشكل توافقي وتشاركي.

ووصفت الخارجية الموريتانية هذا الاتفاق بالمهم، مؤكدة دعمها التام، وأنّ تقدر كل الجهود العربية والإفريقية والأممية الهادفة إلى إيجاد تسوية دائمة للأزمة في هذا ليبيا.

وأكّدت الخارجية الموريتانية على أهمية المحافظة على وحدة ليبيا ومصالحها الوطنية واستقلالها وإرساء دعائم السلم والأمن في ربوعه ويضمن العيش الكريم والتنمية الشاملة لشعبه.

وقالت الخارجية الموريتانية أنها تلقت بارتياح نبأ توصل أعضاء لجنة 6+6 المشتركة المكلفة بوضع القوانين الانتخابية وذلك من خلال المفاوضات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة بالمغرب، إلى الاتفاق حول الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام.