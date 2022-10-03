معرضة للاختراق في ثانية واحدة.. الكشف عن كلمات المرور الأكثر شيوعا في العالم

يتعرض الملايين من مستخدمي الإنترنت لخطر اختراق حساباتهم لأنهم ما زالوا يستخدمون العديد من كلمات المرور الشائعة، حيث أنّه من السهل تخمين البعض منها لدرجة أن لصوص الإنترنت يمكنهم اختراقها في ثانية واحدة فقط.

ونشر فريق من الباحثين من NordPass تحذيرا للمستخدمين، للتحقق من إعداداتهم. ووفقا للنتائج، يبدو أنّ الأشخاص يواصلون استخدام كلمات مرور معروفة مثل «123456» و«qwerty» وحتى «password».

ورغم التحذيرات التي لا تنتهي بشأن الأمان عبر الإنترنت، يبدو أنّ ملايين الحسابات ما تزال سهلة التعرض للهجوم. ولذلك، من الضروري التأكد من أن كلمة المرور الخاصة بك عصية على تخمين المتسللين

وأصدرت شركة NordPass قائمة بكلمات المرور الأكثر اختراقا في جميع أنحاء العالم، وإذا كنت تستخدم أيا منها، فإن النصيحة بسيطة: قم بتغيير كلمة المرور الآن لتكون أكثر أمانا.

وفي ما يلي أهم 10 كلمات مرور شائعة في جميع أنحاء العالم:

123456

123456789

12345

qwerty

password

12345678

111111

123123

1234567890

1234567

وإلى جانب كلمات المرور المستخدمة بشكل متكرر، وجد الباحثون بحسب صحيفة إكسبريس أنّ عددا كبيرا من الأشخاص يستخدمون أسماءهم جنبا إلى جنب مع الكلمات البذيئة. واكتشف بحث NordPass أيضا أن كلمة dolphin احتلت المرتبة الأولى بين كلمات المرور المتعلقة بالحيوانات في العديد من البلدان

وإذا كانت كلمة المرور الخاصة بك بسيطة للغاية وكنت قلقا من أنّ حساباتك قد تكون في خطر، فإن النصيحة الأمثل التي يقدمها معظم الخبراء هي التأكد من تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام واستخدام رموز يصعب تخمينها

وتوضح شركة NordPass، أن! أفضل كلمة مرور هي تلك التي تكون معقدة، بحيث تحتوي على 12 حرفا على الأقل ومجموعة متنوعة من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز

وتتمثل النصيحة المهمة الأخرى في التأكد من أنّ لديك كلمات مختلفة لحساباتك على الإنترنت، لأنّ اعتماد كلمة مرور واحدة لحسابات متعددة تُسعد المخترقين، وإذا وقع اختراق حساب واحد فقط، فاعتبر جميع حساباتك الأخرى معرضة للخطر.