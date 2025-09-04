«معرض التجارة الإفريقية» في الجزائر.. فرص استثمارية بقيمة 44 مليار دولار

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، التزام بلاده بدعم التنمية في القارة الإفريقية، معتبراً أن إفريقيا تواجه فجوة كبيرة في البنية التحتية تقدر بنحو 90 مليار دولار سنوياً، ما يكلف القارة نحو 2% من إنتاجها المحلي السنوي.

وجاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025) في الجزائر، حيث شدد تبون على أن الجزائر ملتزمة بمواجهة هذا التحدي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على تنفيذ مشروعات إقليمية طموحة مثل:

أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري

طريق إقليمي يربط الجزائر بدول الساحل

خط سكة حديدية يمتد إلى مالي ودول أخرى

خط بحري يربط شرق القارة بغربها

إنشاء خمس مناطق حرة في المغرب العربي ودول الساحل لتعزيز التكامل الاقتصادي

وأكد أن الجزائر تسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة البينية الأفريقية ودعم الاستثمار في الموارد البشرية من خلال توفير حوالي 8 آلاف منحة دراسية سنوياً للطلاب الأفارقة، وقد ساهمت في تكوين نحو 65 ألف طالب أفريقي.

وأضاف تبون أن أفريقيا “قارة المستقبل” في ظل ما تعانيه قارات أخرى من “مرحلة الشيخوخة”، داعياً إلى منح أفريقيا مكانتها المستحقة في التنمية والسلم والأمن، ومؤكداً قدرة القارة على صياغة مستقبلها بنفسها عبر استثمار ثرواتها.

فعاليات المعرض

انطلقت الدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025) في الجزائر، وهو أول نسخة تُنظم منذ دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف) حيز التنفيذ.

حضر الافتتاح رؤساء تونس وموريتانيا وتشاد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالإضافة إلى وزراء أفارقة وشخصيات حكومية رفيعة المستوى من داخل وخارج القارة.

تنظم الفعاليات في المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” وقصر المعارض “صافكس”، بمشاركة أكثر من 2000 عارض و35 ألف زائر من كبار الفاعلين الاقتصاديين.

يتصدر “يوم الجزائر – منتدى الاستثمار والتجارة” فعاليات اليوم الافتتاحي، تحت إشراف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع عرض فرص استثمارية ضخمة في قطاعات متعددة مثل الطاقة، الصناعة، الزراعة، البنية التحتية، والتحول الرقمي.

يُنظّم اليوم الثاني “قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية” بمشاركة أكثر من 30 وكالة أفريقية وهيئات تمويلية وخبراء، للتركيز على آليات التمويل المبتكرة وتبادل الخبرات وإطلاق استراتيجيات رقمية لتسهيل حركة رؤوس الأموال.

تشمل فعاليات المعرض ورش عمل تقنية متخصصة حول التجارة الإلكترونية، حماية الملكية الفكرية، التمويل البنكي، الشركات الناشئة، الأمن الغذائي، تطوير المدن الذكية، الطاقة والتحول الطاقوي، والبنية التحتية الحضرية.

كما تم تخصيص مساحات للقاءات ثنائية بين المستثمرين وصناع القرار، مع إطلاق منصات استراتيجية لدعم المشاريع الكبرى وتعزيز دور الجزائر كمحور لوجستي قاري.

من المتوقع تسجيل صفقات تتجاوز 44 مليار دولار خلال المعرض.

تحذير تبون وموقفه من أفريقيا

حذر الرئيس تبون من تهميش أفريقيا أو أن تصبح أبرز ضحايا التحولات العالمية، معتبراً أن ذلك سيقوض دورها في إعادة تشكيل النظام العالمي رغم إمكاناتها الكبيرة.

واعتبر أن معرض التجارة البينية الإفريقية ليس مجرد تظاهرة اقتصادية، بل محطة لبناء قارة متكاملة وفاعلة إقليمياً ودولياً.

ودعا إلى استغلال هذا الحدث لدفع مسار التكامل الأفريقي، خاصة في ظل الظروف العالمية المعقدة والتهديدات المتزايدة التي تواجه منظومة العلاقات الدولية.

وطرح سؤالاً محورياً حول مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي، مع الإشارة إلى الإنجازات التي حققتها القارة خلال العقدين الماضيين.

تصريحات شخصية وأحداث متعلقة

قال أوليسيجون أوباسانجو، الرئيس الأسبق لنيجيريا ورئيس المجلس الاستشاري للمعرض، إن هذا الحدث يمثل منصة استراتيجية لتجسيد التكامل الاقتصادي الأفريقي ورمزًا لنهضة القارة الاقتصادية، ويُظهر وحدة أفريقيا في مجالي التجارة والاستثمار.

وأعلن أن النسخة الخامسة من معرض التجارة البينية الإفريقية ستقام في نيجيريا عام 2027.