معرض القاهرة الدولي للكتاب يستقبل أكبر عدد من الزوار عبر تاريخه

قد يعتقد البعض أن زمن الكتاب انتهى، بعد أن استحوذ الموبايل وتقنيات التواصل الاجتماعي على المساحة الأكبر من حياتنا، لكن هذا ليس تعميما، حيث أظهر معرض القاهرة الدولي للكتاب نقيض تلك الإشاعات، وأثبت أنه سيبقى للكتاب جمهوره مهما غزت التكنولوجيا حياتنا.

وفي هذا السياق، استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، عددا قياسيا من الزائرين هو الأكبر منذ تأسيسه عام 1969، حيث بلغ 4785539 زائرا.

وأفادت وزارة وزارة الثقافة المصرية، بأنه شارك في الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 1200 ناشر من 70 دولة.

وذكرت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، أن دورة هذا العام حققت عددا من الأرقام القياسية غير المسبوقة بدءا من عدد الزائرين، وعددالناشرين والعارضين المشاركين، وعدد الدول المشاركة، وحجم المبيعات المتميز، وتنوع الفعاليات، وحجم المبادرات، الأمر الذي عكس ريادة المعرض إقليميا ودوليا.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعتبر الحدث الثقافي السنوي الأهم الذي ينتظره محبي القراءة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب.

هذا وأقيم المعرض هذا العام، في الفترة من 25 يناير الفائت 2024 إلى السادس من فبراير الجاري، تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة” في مركز مصر الدولي للمعارض.

وكان المعرض قد استقبل في دورته السابقة عام 2023 أكثر من 3.5 مليون زائر.