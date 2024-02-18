معرض للكاريكاتير في دار الفنون بطرابلس

يستضيف دار الفنون بمدينة طرابلس، معرضا كاريكاتيرا للفنانين خيري الشريف وعبدالحليم القماطي، ويستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت صحيفة الأنباء الليبية عن المدير التنفيذي لدار الفنون حمزة المهدوي: إن المعرض نظمته بوابة الوسط بمناسبة مرور عشرة سنوات على انطلاق موقع البوابة الإلكتروني.

وأضاف المهدوي إن المعرض استقبل مجموعة من الإعلاميين والصحافيين والمهتمين بمجال الثقافة.

وعرضت خلال المعرض رسومات كاريكاتير تتناول الأوضاع التي تعاني منها البلاد، من أزمة السيولة والنكبة التي مرت بها مدينة درنة وغلاء الأسعار وغيرها.

ويأتي المعرض ضمن سلسلة معارض تنظمها دار الفنون خلال هذه الفترة.