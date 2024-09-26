معرض ليبيا الزراعي يحتضن 120 مشاركاً محلياً ودولياً

بمشاركة أكثر من 120 عارضا محليا ودوليا، انطلقت أمس الأربعاء، في بلدية وادي البوانيس، فعّاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا الزراعي.

وأكد عميد بلدية وادي البوانيس، خلال حفل الافتتاح، “على أن بلدية وادي البوانيس تزخر بكافة الموارد المائية والزراعية والتربة الخصبة والمناخ الجيد والمساحات الشاسعة الشاغرة والتى تفوق المائتين وخمسون ألف هكتار”.

ودعا عميد بلدية وادي البوانيس، “المهتمين والمستثمرين إلي استثمارها وفق دراسات علمية وبالتنسيق مع قطاع الزراعة ومصلحة الأملاك العامة وإدارة الإستثمار بالبلدية”.

وأكد على أن “المجلس البلدي البوانيس داعم لمعرض ليبيا الزراعي وكل الفعاليات ذات الاهتمامات بالشأن الزراعي والحيواني”.

هذا و”يشتمل المعرض الذي يقام بمركز تمنهنت للمعارض بالبلدية، على عديد المنتجات الزراعية والآلات والتمور والزيتون والمشغولات السعفية، ويستمر حتى 29 سبتمبر”.