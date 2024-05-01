معرض “ليبيا بيلد” يستقطب المزيد من الزوار في يومه الثالث

تتواصل في العاصمة طرابلس، فعاليات الدورة الخامسة عشرة لمعرض “ليبيا بيلد” المقام على أرض معرض طرابلس الدولي، وتستمر فعالياته 4 ايام.

وشهد المعرض في يومه الثالث اقبالا كبيرا من الزوار، للاطلاع على ما تقدمه شركات البناء والمقاولات من تقنيات وعروض جديدة.

ويساهم المعرض بدفع عجلة البناء بشكل أسرع، ويتماشى مع المشروع الضخم الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية، “عودة الحياة”، حيث يشارك في هذه الدورة أكثر من 265 عارضًا من دول مختلفة، منهم 150 عارضًا ليبيًا و115 شركة عربية وعالمية، من تركيا وإيطاليا والصين والنمسا ومصر وتونس والإمارات، متخصصة في مجالات البناء والإنشاءات.

يهدف المعرض افتتحه رسميا أول أمس، وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، بحسب بيان الوزارة، للترويج للمنتجات المحلية والدولية، وعرض الخدمات التي تقدمها الشركات المشاركة في المعرض والتعريف بها.

ويُعتبر معرض “ليبيا بيلد” من أكبر المعارض في ليبيا التي تغطي قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته المختلفة.

حضر افتتاح المعرض كل من وزير الخارجية و التعاون الدولي بالإنابة الطاهر الباعور، وعميد بلدية طرابلس ابراهيم الخليفي، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الوطني القابضة، ونائب وزير خارجية اليابان و سفراء اندونيسيا، اسبانيا، ايطاليا، النمسا، جمهورية التشيك، مالطا، والملحقون التجاريون.