معركة أنفيلد بدأت مبكرا.. صراع التصريحات بدأ بين آرنولد وهالاند

أدلى مدافع ليفربول، ترينت ألكساندر آرنولد، بتصريحات صحفية، أشعلت قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأشعلت حالة التوتر مع الغريم مانشستر سيتي، قبل انطلاق المباراة المرتقبة مساء الأحد.

وقال آرنولد، الغائب حاليا بسبب إصابة في الركبة، في بتصريحات لمجلة “فور فور تو”، الجمعة: “ألقابنا التي نحققها تعني المزيد بالنسبة لنا ولقاعدتنا الجماهيرية، مقارنة بمانشستر سيتي، بسبب الأوضاع المالية في كلا الناديين”.

وأضاف: “كيفية بناء كلا الناديين لفريقهما والطريقة التي قمنا بها بذلك، ربما تعني الألقاب الكثير لجماهيرنا”.

واعتبرت الجماهير تصريحات آرنولد “مستفزة”، كونه لمح إلى أن الإمكانيات المادية لمانشستر سيتي سمحت له بحصد ألقاب أكثر من ليفربول في الأعوام الأخيرة، وأن تحقيق الألقاب بالنسبة لليفربول تمثل “إنجازا أكبر”.

مدرب ليفربول، يورغن كلوب، علق على تصريحات آرنولد، مساء الجمعة، بدعم لاعبه، وقال كلوب: “تصريحاته تعني أن الألقاب تمثل المزيد بالنسبة لنا.. النادي مميز بالنسبة لنا، إذا شعرنا بذلك، فلماذا لا يُسمح لنا بقول ذلك؟”. وشدد: “لا يوجد شيء خاطئ فيما قاله ترينت”.

وجاء الرد من نجم مانشستر سيتي، آرلينغ هالاند، الذي وجه “ضربة” لليفربول بتصريحاته، وقال هالاند لشبكة سكاي سبورتس: “لقد كنت هنا لمدة عام وفزت بالثلاثية وكان شعورا رائعا للغاية”.

وعقب النجم النرويجي مستهزئا: “لا أعتقد أن آرنولد يعرف هذا الشعور (تحقيق الثلاثية). لذلك، هذا ما شعرت به الموسم الماضي. لقد كان إنجازا لطيفا للغاية”.

وأضاف هالاند: “إذا أراد أن يقول ذلك، حسنا.. يمكنهم التحدث بقدر ما يريدون، أو يمكنه التحدث بقدر ما يريد. لا أعرف لماذا يفعل ذلك ولكني لا أمانع”.

أما مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، فالتزم الصمت عندما سؤل حول تصريحات آرنولد. وعندما طلب منه التعقيب على التصريحات، وحول تلميحات آرنولد بأن مانشستر سيتي يحقق الألقاب بفضل تفوقه المادي، اكتفى غوارديولا بالقول: “أتمنى له عودة سريعة للملاعب”.

وعندما سؤل مرة أخرى، كرر قوله بأن كل ما يتمناه أن يعود آرنولد من الإصابة بسرعة، رافضا التعليق على التصريحات.