معركة سياسية جديدة تبدأ.. نتنياهو يعلن ترشحه رسمياً

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي متلفز، اعتزامه الترشح للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري، مؤكداً أنه يسعى للاستمرار في المشهد السياسي رغم تصاعد الانتقادات الداخلية.

وقال نتنياهو، الذي يُعد أطول من شغل منصب رئاسة الوزراء في تاريخ إسرائيل، عبارة حاسمة خلال المؤتمر: “سأترشح في الانتخابات وأعتزم الفوز”، في إعلان يعيد تثبيت حضوره السياسي في مرحلة تتسم بتعقيدات داخلية وخارجية متزايدة.

ويبلغ نتنياهو 76 عاماً، وقد تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية لأكثر من 18 عاماً موزعة على فترات مختلفة منذ عام 1996، ما يجعله أحد أكثر الشخصيات السياسية بقاءً في السلطة داخل إسرائيل.

ويأتي إعلانه في وقت يواجه فيه ضغوطاً سياسية وقضائية متصاعدة، إذ لا تزال محاكمته في قضايا فساد مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وسط حديث متكرر عن مساعٍ للحصول على عفو رئاسي محتمل، في حال تطورت التوازنات السياسية الداخلية.

كما يتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة من خصومه السياسيين بشأن إدارة الحرب في الشرق الأوسط، خاصة بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، حيث يتهمه معارضون بعدم تحقيق الأهداف التي أعلنتها حكومته خلال الحرب.

وفي السياق السياسي الأوسع، تشهد الساحة الإسرائيلية انقساماً حاداً، إذ يواجه نتنياهو انتقادات حتى من داخل معسكرات سياسية مختلفة، بالتوازي مع بروز شخصيات سياسية منافسة مثل رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز المرشحين المحتملين في الانتخابات المقبلة.

وقال بينيت مؤخراً إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمثل “منعطفاً خطيراً لأمن إسرائيل”، في إشارة إلى التوتر المتصاعد حول الملفات الأمنية الإقليمية، ما يعكس حجم الجدل داخل إسرائيل بشأن السياسات الخارجية والأمنية الحالية.

ويأتي إعلان نتنياهو في مرحلة سياسية حساسة تشهدها إسرائيل، تجمع بين استمرار الحرب في المنطقة، وتصاعد الانقسام الداخلي، وملفات قضائية ثقيلة تطال رئيس الحكومة.

كما تعكس الساحة السياسية الإسرائيلية حالة استقطاب حاد بين تيارات يمينية ويسارية، مع بروز نقاشات متزايدة حول مستقبل القيادة في البلاد بعد سنوات طويلة من حكم نتنياهو.